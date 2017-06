Tours : le haut de la rue Nationale baptisé "Porte de Loire"

Dans le cadre de l'aménagement du haut de la rue Nationale, la ville de Tours vient de baptiser le futur secteur "Porte de Loire". Le quartier qui comptera deux hôtels Hilton entend se réapproprier le fleuve royal.

Le maire de Tours, Serge Babary, a dévoilé ce matin à 11h, le nouveau nom du futur quartier du haut de la Rue Nationale. Ce quartier qui, en plus du Centre Culturel Olivier Debré, comptera deux hôtels Hilton et des commerces a été baptisé "Porte de Loire". Tous les commerces et les logements qui seront construits dans ce secteur déclineront d'ailleurs cette appellation. Le maire de Tours entend faire de ce logo, l'emblème de l'entrée de ville.

Il s'agit de montrer le dynamisme de ce quartier qui est train de se construire - Serge Babary

Du coup, le nom de l'arrêt de tram va aussi changer. Ce ne sera plus l'arrêt Anatole France, mais l'arrêt Porte de Loire. Cette opération de communication a coûté 10.000 euros. L'idée est aussi de se réapproprier la ville.