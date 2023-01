Tours : le label rouge Grand Boeuf de Touraine dans les cantines scolaires

Les cantines scolaires de la Métropole de Tours bénéficient du label rouge Grand Boeuf de Touraine. La viande de boeuf et de veau est locale.

C'est un dispositif qui concerne les élèves des écoles primaires, ainsi que ceux des collèges de la Métropole de Tours. Le label rouge Grand Boeuf de Touraine a fait son apparition dans les cantines. De la viande de boeuf et de veau, originaire d'Indre-et-Loire, de la Sarthe et de Maine-et-Loire, abattue à Vendôme.

Un label qui permet aux petits Tourangeaux de manger de la bonne viande mais pas que. Comme l'explique Alice Wanneroy, adjointe au maire qui a chapeauté ce projet, "c'est un nouveau dispositif qui permet de structurer cette filière et de rassurer les éleveurs sur le fait qu'ils vont pouvoir vendre leur viande à un prix de qualité. Et on peut tracer tout le parcours de la viande. L'élevage est en Touraine. L'abattoir est aujourd'hui celui de Vendôme, c'est aussi un abattoir local."

L'abattoir de Bourgueil toujours à l'arrêt

Un abattoir local certes, mais la mise en place de ce label ne fait pourtant toujours pas fonctionner l'abattoir de Bourgueil. Alain Anceau est vice président au département chargé du plan alimentaire, il explique : "on essaie tous ensemble de travailler pour vraiment permettre une production à Bourgueil. On a quand même 8 000 repas sortir et donc l'abattoir par lui même aurait des difficultés. Le seul abattoir qui pouvait répondre en quantité, c'était l'abattoir de Vendôme."

Et si grâce à ce label, l'abattoir de Vendôme travaille pour la métropole, celui de Bourgueil, racheté par la chambre d'agriculture et la communauté de communes, est quant à lui toujours à l'arrêt. Il cherche toujours un repreneur.