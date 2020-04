Tours : le marché des Halles va rouvrir les mercredis à compter du 15 avril

Bonne nouvelle pour les tourangeaux. Le marché des Halles à Tours, le plus gros marché avec celui de Velpeau, est de nouveau autorisé à ouvrir les mercredis à partir de la semaine prochaine, le 15 avril. Le marché des Halles, qui se tient le mercredi et le samedi, était fermé depuis la fin mars en raison de la crise du coronavirus mais la ville de Tours a obtenu l’accord de rouvrir celui du mercredi. Dans un communiqué les commerçants des Halles se réjouissent de cette décision et "appellent tous les commerçants à faire preuve du plus grand respect des mesures d’hygiène et de l’application strictes des mesures barrières".

Plusieurs marchés sont interdits en Indre-et-Loire depuis le 25 mars.

Les Marchés autorisés à Tours sont :