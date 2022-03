Tours : le mouvement de grève dans les Ehpad a mobilisé une quarantaine de personnes à l'appel de la CGT

Les syndicats CGT et FO ont appelé à une grève nationale ce mardi les salariés des Ehpad. A Tours, une quarantaine de personnes se sont rassemblées devant les locaux de l'ARS rue Edouard Vaillant en fin de matinée. La CGT dénonce notamment les conditions de travail des personnels et le manque de moyens pour s'occuper décemment des résidents. Une mobilisation qui intervient non seulement le 8 mars (journée internationale du droit des femmes) mais aussi au moment où le gouvernement devait rendre public des mesures suite au scandale Orpea.

Plus de contrôles dans les Ehpad

Parmi les annonces de l'Etat, le renforcement des contrôles dans les établissements. Les 7.500 Ehpad de France seront tous contrôlés d'ici deux ans et contraints à davantage de transparence quant à leurs prestations et leur utilisation des fonds publics, a annoncé ce mardi le gouvernement, qui espère ainsi "recréer la confiance" envers un secteur dans la tourmente depuis la publication du livre-enquête "Les Fossoyeurs".

Mathieu est employé dans un Ehpad privé de la Métropole de Tours, il dénonce l'inaction jusqu'à présent de l'Agence Régionale de Santé : "J'étais outré de voir que l'ARS se contentait juste d'une publication de l'Ehpad dans laquelle je travaille pour valider les chiffres sans venir faire des vérifications. nous sommes passés de trois contrôles par an sur l'ensemble des établissements à une centaine de contrôles suite à la publication du livre. Tant qu'il n'y avait pas trop de plaintes, que c'était étouffé, on laissait couler...mais maintenant cela ne suffit pas".

Autres décisions du gouvernement, les 7.500 maisons de retraite publiques, associatives ou privées à but lucratif, devront publier chaque année sur le site "Pour-les-personnes-âgées" un barème de 10 indicateurs, dont leurs tarifs, le budget quotidien alloué aux repas, ou encore les taux d'encadrement et d'absentéisme du personnel. Les entreprises devront également transmettre et "expliciter" les transactions entre les établissements et les groupes, afin d'éviter qu'elles ne gagnent de l'argent sur les dotations publiques dont elles bénéficient au titre des soins et de la dépendance.