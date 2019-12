Tours : Le nouveau poste de police municipale aux Fontaines va permettre l'accueil du public

Le nouveau poste de police municipale du quartier des Fontaines à Tours a été inauguré ce samedi, un changement de lieu pour une meilleure proximité et visibilité en faveur des 7000 habitants. Il est situé au coeur du centre commercial et pourra accueillir le public.

Tours, France

Il change de lieu pour être plus visible de la population, le poste de police municipale du quartier des Fontaines à Tours se trouve désormais en plein coeur du centre commercial, il a été inauguré ce samedi matin en grande pompe par le maire de Tours Christophe Bouchet en présence de nombreux élus. Ce nouveau poste de police municipale à pour vocation de couvrir la partie sud de la ville et va notamment permettre l'accueil du public les mardis et vendredis matin ce qui n'était pas le cas dans le précédent poste de police qui était situé aux abords de la station Total et dont certains habitants du quartier ne connaissaient même pas l'existence. Le nombre d'agents municipaux passe de 10 à 12.