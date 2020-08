À Tours, le périmètre du port du masque obligatoire devrait changer cette semaine

Le périmètre de l'obligation du port du masque à Tours pouvait paraître flou en raison de ses horaires différenciés et de ses secteurs. Marie Lajus, la nouvelle préfète d'Indre-et-Loire, a expliqué qu'elle prendra un nouvel arrêté, en concertation avec la municipalité tourangelle, en début de semaine prochaine pour qu'il n'y ait plus ces différences et que l'obligation de porter le masque soit harmonisée.

Marie Lajus : "Nous sommes en train de travailler à l'élaboration d'un nouvel arrêté plus clair." Copier

Fraîchement arrivée de Charente, la préfète avait souhaité plus de contrôles du port du masque pour éviter à tout prix un rebond de l'épidémie de Covid-19 en Indre-et-Loire. Ces contrôles seront encore renforcés même si la police indique que cette obligation est bien respectée par les Tourangeaux ainsi que les touristes :

Commissaire Ducourtieux, adjoint à la sécurité publique à Tours : "Ce sont principalement place Plumereau, rue de Bordeaux, les bords de Loire et rue Colbert'." Copier

Toutefois, une centaine de contraventions à 135€ a été dressé et dans des secteurs bien particuliers