Tours : le périmètre où le port du masque sera obligatoire en extérieur est plus large que prévu

Difficile de s'y retrouver. A Tours, le masque sera obligatoire dès vendredi dans certaines rues du centre-ville. Certaines en journée, d'autres uniquement la nuit. Mais dans le Vieux Tours, ce sera jour et nuit. L'obligation doit durer un mois et concerne tous ceux qui ont plus de 11 ans.