Tours : Le promoteur immobilier Icade sélectionné pour faire les aménagements du haut de la Tranchée

Par Xavier Louvel, France Bleu Touraine

On connait maintenant le nom du promoteur immobilier qui sera en charge de réhabiliter le site de l'ancienne maire de Saint-Symphorien à Tours. Icade a été choisi. Il va maintenant engager huit années d'études et de travaux pour changer le visage du quartier, avec école, logements et commerces.