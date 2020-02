Tours: le ras-le-bol de certains résidents de la Bergeonnerie contre les PV de stationnement

Le quartier de la Bergeonnerie à Tours abrite des immeubles anciens dont les parkings ne semblent plus adaptés. Les habitants se garent sur les trottoirs et écopent régulièrement de PV à 135 euros. Colère.

Indre-et-Loire, France

Les habitants des immeubles du quartier de la Bergeonnerie à Tours sont en colère. Les PV pour stationnement illicite pleuvent sur leurs voitures. 135 euros pour s'être garé sur un trottoir. C'est autour de l'allée Aymé de la Rochefoucault que le problème se localise. Le nombre de places de parking est très insuffisant. Du coup les résidents se garent sur les trottoirs. Ils demandent à leur bailleur la création de nouveaux parkings.

Ecoutez Nadia Beillard, elle est locataire et c'est elle qui, avec deux autres locataires, est à l'origine d'une pétition. Elle raconte que c'est un spectacle qui se renouvelle chaque soir et qui s'amplifie encore le weekend, les voitures s'empilent sur les trottoirs du quartier de l'allée de la Rochefoucault et la police empile, elle, les PV

Nadia Beillard dénonce l'inertie du bailleur et l'intransigeance de la police municipale Copier

Il n'y aurait donc pas assez de places de parking eu égard au nombre de voitures qui a été multiplié par deux depuis la construction des immeubles dans les années 60. Le bailleur, la société Ligéris, anciennement Semivit, est au courant du problème mais ferait la sourde oreille. Désespérés, les résidents ont lancé une pétition dans laquelle ils demandent à Ligéris de trouver une solution au problème des parkings et à la mairie de Tours de lever le pied sur les PV de stationnement.