De la nourriture, de la drogue, des téléphones, parfois même des armes. Les colis lancés par dessus le mur d'enceinte de la maison d'arrêt de Tours sont nombreux. Une situation, qui est source de nuisance sonore pour les habitants du secteur (surtout l'été), et qui perdure depuis des années et qui est dénoncée par le syndicat de surveillants SPS. Il demande notamment à ce que les filets dont la hauteur d'une dizaine de mètres soient étendus un peu plus en raison d'angles morts à certains endroits.

Ces colis sont balancés depuis les rues qui longent la prison et retombent dans les cours de promenades et sur le terrain de sport. Des faits quasi quotidien selon le secrétaire local du syndicat SPS.

On arrive à récupérer quelques colis mais il y en a un certain nombre qui rentrent, c'est des petites bouteilles d'alcool dans du plastique, pire, des stupéfiants. On vient de retrouver un couteau en céramique dans une cellule et il y a quelques années on a trouvé une arme sur le terrain de sport - Le secrétaire du syndicat SPS

La livraison se fait très rapidement depuis des 2 Roues qui circulent près de l'enceinte de la maison d'arrêt. Il est très difficile de les appréhender.

De son côté, la direction de la maison d'arrêt confirme qu'un devis est en cours pour prolonger les filets de protection. Par ailleurs, un projet de restructuration de la cour de promenade est à l'étude.