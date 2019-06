Tours, le rêve éveillé de Ilian: rencontrer Djamel Debbouze

Indre-et-Loire, France

Une belle histoire. Celle d'Ilian, un tourangeau de 16 ans, devenu hémiplégique-aphasique suite à un accident cérébral à l'âge de 11 ans. Grâce à l'association tourangelle Magie à l'Hôpital, Ilian et sa maman vont partir au Maroc pour assister au Marrakech du Rire pendant trois jours. Le départ a lieu ce jeudi matin, le retour samedi. Trois jours pendant lesquels Ilian et sa maman vont oublier la souffrance du quotidien.

On n'y croyait pas, c'est formidable pour nous, on va rencontre Djamel Debbouze

Myriam Fabrizi est la maman de Ilian. Elle est auxiliaire de vie et donc, avant l'accident de Ilian, elle connaissait déjà bien le monde du handicap. Elle exprime son sentiment au moment de partir pour le Maroc vivre trois jours de rêve.

Le 1er avril, c'est l'anniversaire d'Ilian et nous avons reçu une vidéo de Magie à l'Hôpital qui nous disait qu'Ilian était invité au Marrakech du Rire. C'est son cadeau d'anniversaire en fait! On n'y croyait pas, c'est formidable pour nous. Les valises sont prêtes, nous sommes pressés d'y être -Myriam, la maman d'Ilian

Cette surprise a été pour Ilian un moment de magie comme aime à le faire vivre aux enfants l'association Magie à l'Hôpital: "très, très heureux! Bien! Trop incroyable!" s'exclame Ilian.

Ilian exerce encore sa passion d'une seule main: les jeux vidéo

Depuis son accident cérébral il y a 5 ans, Ilian a de grandes difficultés à s'exprimer, il ne peut plus se servir de sa main droite et il se déplace le plus souvent en fauteuil roulant. Il a passé un an et demi à l'hôpital. Malgré son handicap, il a la chance de pouvoir continuer à exercer sa passion, les jeux vidéo.

En fait, c'est la seule activité qu'il exerçait avant et qui lui reste. Il peut jouer à une seule main. Et là, il oublie son handicap -Myriam

Scolarisé à l'institut d'éducation motrice Charlemagne à Ballan-Miré, Ilian espère rejoindre un IEM professionnel à la rentrée prochaine. Mais pas avant d'avoir rencontré Djamel Debbouze et sa bande d'humoristes. Ilian et sa maman partent ce jeudi matin pour Marrakech. L'association Magie à l'Hôpital leur a réservé d'autres surprises pendant leur séjour.