Dans le cadre de l'aménagement urbain du quartier du Sanitas à Tours, la ville et la Métropole ont inauguré jeudi une maison de projets, un lieu d'information et de propositions. C'était une demande des habitants.

L'agglomération Tours Métropole et la ville de Tours ont inauguré ce jeudi la Maison de Projets dans le quartier du Sanitas. Cette maison est installée dans un local situé au rez-de-chaussée d'un immeuble de la place Neuve. Cette maison sera un lieu d'information pour les habitants du quartier sur tous les projets de renouvellement urbain. Elle sera aussi un lieu de libre expression à travers deux outils: le site internet de la Maison de Projets et l'application Fluicity. Christophe Bouchet, le maire de Tours, appelle les Tourangeaux à utiliser largement tous ces outils pour donner leur avis. Il y a par exemple le regroupement des écoles. On compte deux écoles à 300 mètres l'une de l'autre. Est-ce qu'on en fait une ou deux ? On peut aussi évoquer la question du réaménagement du quartier de la Rotonde ? Les équipements sportifs sont obsolètes. Faut-il récréer un complexe sportif, attirer des commerces.....

Les habitants aimeraient avoir une salle polyvalente, une maison de santé

Les habitants sont appelés à se prononcer sur l'avenir des 2 écoles © Radio France - Denis Guey

Les habitants du Sanitas ont souffert de ne pas avoir été suffisamment consulté, par exemple, pour la future démolition de 430 logements sociaux dans le quartier Saint Paul. Pierre Robert, est membre du collectif des associations du quartier. Il pense que cette Maison de Projets va améliorer sensiblement la concertation. C'est un bon outil pour informer les locataires du quartier. On aimerait aussi parler du vivre ensemble et de l'avenir des jeunes du quartier.

La Maison de Projets de la place Neuve ne sera ouverte qu'un après-midi par semaine de 15h à 18h. Tours doit boucler cette période de concertation d'ici la fin de 2018. Ensuite, l'Etat, Tours Métropole, et la ville signeront une convention pluri-annuelle pour que toutes les opérations de démolition, reconstruction et rénovation du Sanitas soient achevées d'ici 2026.