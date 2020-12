Tours : le Secours Populaire ouvre une antenne dédiée aux étudiants en difficulté

Le secours populaire d'Indre-et-Loire ouvre une antenne dédiée aux étudiants en grande difficulté à Tours. Elle ouvre dès ce mardi 8 décembre, de 18h à 20h, à la maison des étudiants, sur le site universitaire de Grandmont. L'association va proposer notamment des denrées alimentaires, des vêtements... Il y aura aussi des aides au bien être et à la santé. "On va proposer par exemple, des soins d'osthéopathie" explique Simone Cohen-Jonathan, bénévole au Secours Populaire. "On va aussi proposer des séances de Yoga et des séances d'écoute".

Les étudiants pourront appeler à tout moment pour une aide spécifique, par exemple des produits d'hygiène. La maison des étudiants est située au 1 rue d'Arsonval à Tours.