Tours : le tiers-lieu des Beaumonts, un espace à inventer avec les Tourangeaux

C'est encore une coquille vide, qui n'attend plus que des escargots en fassent leur maison. Le tiers-lieu des Beaumonts, le premier à Tours, installé sur le site des anciennes casernes, ouvre ce lundi 21 mars. Pendant sept mois, jusqu'au 21 octobre, habitants, associations ou autres acteurs locaux sont invités à venir tester leurs idées et lancer des projets.

6.000m² à investir et inventer

"Plutôt que de penser un projet en amont en se disant 'on fait ça dans tel endroit', on offre un espace à toutes les personnes qui ont envie de venir expérimenter. C'est une démarche totalement inédite", présente Anne Désiré, conseillère municipale déléguée à la démocratie permanente. Chacun est donc libre de venir avec ses envies pour occuper les 1.500m² de halles et les 4.500m² d'extérieur.

Au total, 6.000m² à aménager : 1.500m² sous cinq halles et 4.500m² d'extérieur, entre les quartiers Maryse-Basttié et Rabelais à Tours. © Radio France - Chloé Martin

Quasiment aucun critère défini : à part une durée d'occupation de trois heures à trois mois, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. "Si on est sur des principes d'ouverture au quartier, alors pour nous, c'est bon", indique Léa Finot, cheffe de projet à la SET (la société d'équipement de Touraine), propriétaire du terrain.

"Les gens vont mettre en œuvre leurs idées et voir par eux-mêmes ce qui prend ou pas. Nous, on est là pour créer du lien". Et notamment entre les quartiers Maryse-Bastié et Rabelais, de part et d'autre de la ZAC des casernes.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des idées à venir tester, et tant pis si elles ne fonctionnent pas

Avant même l'ouverture, certaines idées ont déjà fleuri. "Le centre social Maryse-Bastié-Giraudeau veut nous proposer une exposition qui raconte l'histoire du quartier et des casernes. Des écoles d'art ont aussi envie de faire des expos de nouveaux diplômés. Et puis, on a différentes associations dans le champ du réemploi, du bricolage qui ont des envies", énumère Léa Finot.

Léa Finot (au centre) assure des permanences de mars à octobre sur le site des Beaumonts, pour recueillir vos idées et projets. © Radio France - Chloé Martin

On pourra ajuster au fur et à mesure - Léa Finot, cheffe de projet

Des projets qui fonctionneront... ou non. C'est un pari pris. "On va voir ce que ça donne et on pourra ajuster au fur et à mesure". Cette première phase d'expérimentation, qui va durer jusqu'au 21 octobre, est d'ailleurs baptisée "saison 1, le tiers-lieu en chantier". 700.000 euros ont déjà été investis pour rénover et mettre aux normes les halles. La SET prévoit ensuite entre 700.000 et 900.000 euros de budget pour financer les animations du lieu sur quatre ans.

700.000 euros de travaux de rénovation ont été engagés pour accueilir les Tourangeaux sous les halles des Beaumonts. © Radio France - Chloé Martin

Une permanence pour récolter vos idées est ouverte sur place les mardis, mercredis et vendredis de 10h à 18h. Une journée d'inauguration est également prévue le 2 avril prochain.