Tours : le Troglo, un magasin coopératif qui entend bien faire son nid

C'est dans l'air du temps. Ne plus être simplement consommateur, mais "consom'acteur". Une définition qui convient parfaitement au Troglo, ce supermarché d'un nouveau genre, situé boulevard Louis XI, à Tours, est ouvert depuis le 27 avril, quatre ans après le début du projet. Pour y faire ses courses, il faut être coopérateur et payer une adhésion annuelle de 100 euros (ou 10 euros pour les étudiants et allocataires des minimas sociaux). La contrepartie : donner 3 heures de son temps toutes les quatre semaines pour être bénévole au sein de la structure.

Une façon de faire qui a séduit Alain, l'un des 650 clients-coopérateurs du Troglo. "C'est un magasin qui appartient à ses clients, c'est-à-dire que nous n'avons de comptes à rendre qu'à nous-mêmes", explique le retraité, qui fait partie de l'aventure depuis le début. "On peut être amené à faire de la caisse, de l'accueil ou de la mise en rayon. En parallèle, nous avons aussi des commissions pour décider de la façon dont nous voulons organiser la vie du magasin : les produits que nous devons mettre en rayon, à quel montant les acheter et les vendre..." Au total, il y a plus de 4.000 références. Des produits, pour la plupart, issus de Touraine, en circuits courts.

Pas ou peu de marge sur les produits

Ce modèle, inspiré d'un magasin new-yorkais dans les années 1970, semble trouver son public depuis l'ouverture. Chaque jour, ils sont une dizaine à venir aux renseignements pour voir comment cela fonctionne et, pourquoi pas, s'engager. Bernard et Laure viennent de laisser leurs coordonnées. Ils se disent tentés. "Quand on est ensemble autour d'un projet, c'est toujours plus intéressant de prendre sa part. Ce que l'on espère, c'est de voir si cela garantit l'accès à un public très large, y compris ceux qui sont un peu moins fortunés. Car pour eux, ce serait une façon de pouvoir faire des courses de qualité, en se nourrissant correctement, et avec des frais moins importants."

Ici, les clients sont bénévoles et changent de casquette très régulièrement. © Radio France - Adrien Bossard

Ce qu'Alain confirme. "Moi, mes 100 euros d'inscription sont vite amortis quand je fais mes courses ici. Comme nous sommes une coopérative à but non-lucratif, nous ne faisons pas de marge sur nos produits comme un supermarché classique qui, lui, doit faire rentrer de l'argent. Il faut simplement payer le loyer, l'électricité et les salaires de deux employés permanents."

Maintenant, le défi pour Le Troglo, c'est de trouver son rythme de croisière. "Aujourd'hui, en termes de visites et d'achats, on est dans les clous, souffle Michel, un autre coopérateur. Notre chiffre d'affaires quotidien est autour des 3.000 euros, voire un peu plus. Il faut que cela continue et que tout le monde joue le jeu. On verra, sur le long terme, si tous les coopérateurs font leurs vacations." Si ce n'est pas le cas, la première fois, il y aura un avertissement. La seconde, une suspension. Pour faire tourner la boutique convenablement, Le Troglo compte sur 1.000 coopérateurs d'ici la fin de l'année 2023.

