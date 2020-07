[VIDÉO] Tours : les artistes du Grand Théâtre manifestent en musique

Le personnel du Grand Théâtre était mobilisé ce vendredi 3 juillet, vers 13h, place Anatole France à Tours, pour demander la nomination d'un nouveau directeur. L'actuel se nomme Benjamin Pionnier et, selon les musiciens, cristallise les problèmes au sein de la troupe de 56 artistes. D'abord sur le plan humain, car trois signalements ont été reçus par la médecine du travail et une plainte a été déposée auprès du procureur de Tours. Il est mis en cause pour harcèlement moral. Mais Benjamin Pionnier est aussi contesté sur le volet artistique et c'était l'objet de la manifestation. Une mobilisation peu ordinaire comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Sur la place Anatole France, donc, les violons et les clarinettes ont remplacé les mégaphones et les drapeaux floqués. Pas de slogans, mais à la place, Giuseppe Verdi et son Nabucco. Un moment agréable mais cela ne masque pas les tensions entre les artistes et le directeur, Benjamin Pionnier. Les artistes estiment que la musique jouée au Grand Théâtre a perdu en qualité : "On peut jouer sans chef mais il manque un petit plus qui fait que la musique est de bonne facture", estime une violoniste. Une choriste abonde : "Il y a une baisse de moral et d'envie quand on travaille ensemble et une baisse de niveau tout simplement."

Les musiciens réclament l'arrivée de deux directeurs : l'un pour gérer l'administratif et l'autre pour le volet artistique.