Tours : les bénévoles des Restos du Cœur du quartier Rabelais-Tonnellé en ont ras-le-bol des détritus

Les bénévoles du centre de distribution du quartier Rabelais-Tonnellé à Tours n'en peuvent plus. Depuis son ouverture en mars 2021, chaque jour, ils découvrent des détritus à l'entrée. Une situation désespérante pour les membres de l'association.

"Il y a des mégots, des papiers des bouteilles. Des fois je retrouve même des crachats sur les marches à l'entrée, c'est sympathique", ironise Chantal, animatrice des Restos du Cœur d'Indre-et-Loire. Mais le pire pour elle, reste l'état du jardinet accolé au centre. "Là, il y a un jean qui a été déposé, mais aussi des papiers, d'autres bouteilles. De temps en temps, on trouve aussi des sachets vides de drogue. Et là je crois que ça a battu tous les records avec les fêtes de Noel, ils ont cassé des boîtes en plastique. Là, on ne peut plus", s'insurge Chantal.

Face à cette situation qui se répète, l'association a bien tenté d'alerter les autorités. "Il faut faire quelque-chose. C'est l'image des Restos du cœur qui est abîmée", ajoute-t-elle. Thierry Fontaine, vice-président des Restos du cœur d'Indre-et -Loire a lui aussi tenter d'alerter la mairie, en vain. En attendant que cela bouge, les bénévoles ont l'ordre de ne plus nettoyer les lieux.