Tours : les commerçants inquiets des conséquences des manifestations des "gilets jaunes" sur l'emploi

Tours, France

Ce samedi 2 février, environ 3.000 "gilets jaunes" de toute la région ont manifesté dans le centre de Tours. Une manifestation moins importante que prévue mais qui a une nouvelle fois provoqué la fermeture de nombreux magasins de la place Jean Jaurès mais également de tout le centre ville.

Après trois mois de manifestation, la majorité des commerçants tourangeaux enregistrent tous une baisse de leur chiffre d'affaires. Une baisse qui, si elle continue, pourrait avoir des conséquences sur les emplois des commerçants.

"Certains commerces risquent même de fermer" Nadia Malbec

Pour Nadia Malbec, coprésidente de l'Union des commerçants de l'agglomération tourangelle (UCAT), la situation devient grave. "Ils sont en train de détruire les commerçants indépendants, il va y avoir des pertes d'emploi, c'est évident. Certains commerces risquent même de fermer. On remarque déjà des commerces en péril", alerte-t-elle.

"On a 50% de chiffre d'affaires en moins les samedis" Jérôme le responsable de la brasserie de l'Univers

Un constat confirmé par de nombreux commerçants et restaurateurs de Tours. Chaque samedi depuis plusieurs semaines Jérôme le responsable de la brasserie de l'Univers, place Jean Jaurès, baisse le rideau pendant tout l'après-midi pour éviter de voir sa boutique endommagée par les manifestants.

Mais selon lui, ces fermetures ne sont pas sans conséquence."Quand on est obligés de fermer, on renvoie les employés chez eux mais comme ils sont payés à l'heure c'est plus compliqué pour eux." Et si ce gérant, n'en est pas encore à penser au licenciement, il commence tout de même à s'inquiéter pour la suite.

"Si ça continue longtemps, on devra peut-être un jour se séparer de certains des derniers employés, compte tenu de la baisse d'activité" déplore-t-il.

Pour résoudre ce problème au plus vite, certains commerçants appellent à organiser une réunion avec des membres de la mairie de Tours et des "gilets jaunes".