Tours : les cyclistes manifestent ce vendredi matin avenue Maginot contre le stationnement gênant des automobilistes

La manifestation débute à 8h à Tours, à l'appel du Collectif Cycliste 37. Les cyclistes dénoncent les incivilités des automobilistes. Un stationnement gênant qui peut entraîner des accidents.

Le Collectif Cycliste 37 en a ras-le-bol du sans-gêne des automobilistes tourangeaux qui se garent sur les pistes cyclables. Ces incivilités sont le fait d'une minorité mais elles pourrissent la vie des cyclistes au quotidien.

Pour sensibiliser les tourangeaux à ce problème, le Collectif Cycliste organise ce matin une chaîne humaine qui se formera Avenue Maginot. Le collectif cycliste donne RDV à 8h place du Christ Roi, le long de l'avenue Maginot pour former cette chaîne humaine destinée à faire respecter les pistez cyclables. Anne fait quotidiennement à vélo son trajet domicile-travail. Elle effectue 20kms par jour, dont une partie consacrée à faire du gym-kana entre les voitures garée sur les bandes cyclables. Les pistes cyclables à Tours ne sont pas très bien sécurisées. Les automobilistes, globalement, ne font pas très attention à nous.

On rencontre aussi des piétons qui marchent sur les pistes cyclables avec un casque sur les oreilles. On doit faire attention tout le temps, car sur un vélo, on est vulnérable