Tours : reprise de l'entraînement pour les enfants de l'US Tours Rugby, "je retrouve la belle vie !"

Alors que le gouvernement a détaillé les mesures du déconfinement allégé fin novembre, la pratique des sports collectifs a pu reprendre pour les mineurs à condition que cela soit en extérieur et sans contact, dans le respect du protocole sanitaire. Cela n'aide pas forcément pour les sports tel que le rugby où le contact est omniprésent. Qu'à cela ne tienne, les entraînements ont repris depuis le 1er décembre à l'US Tours Rugby, sous forme d'ateliers individuels d'une heure maximum. Toutes les sections du club ont pu regagné les terrains et donc aussi les plus jeunes.

Je retrouve un peu la belle vie ! J'étais trop pressé de revenir. Ça fait trois semaines que j'attendais ça - Jean, 9 ans, rugbymAn de l'US Tours Rugby

Au stade de rugby Tonnelé à Tours, les enfants sont aux anges "Je retrouve un peu la belle vie ! J'étais trop pressé de revenir. Ça fait trois semaines que j'attendais ça" jubile Jean, même sourire aux lèvres chez Diana, sa coéquipière "Je retrouve enfin mes amis. Je ne suis plus chez moi, je suis tranquille dehors et je peux enfin respirer !".

Des carrés pour s'entrainer individuellement et distanciation obligatoire

Jean et Diana, tous deux 9 ans, sont heureux de reprendre enfin le rugby. Alors pas de passes, pas de match non plus, uniquement des exercices individuels, ce qui embête Diana "pas qu'un peu ! Ça m'embête parce qu'avant quand l'animateur faisait des passes on devait attraper la balle, ben on le fait plus. On pouvait aussi se faire des passes avec mes amis. Maintenant on ne peut plus faire tout ça, on est dans un carré".

Des carrés où les enfants doivent s'entrainer individuellement pour respecter le protocole sanitaire, une situation pas simple à gérer. "Essayer de mettre les enfants dans des carrés de quelques mètres sans pouvoir les faire interagir avec leurs copains c'est compliqué" avoue Christelle éducatrice des moins de 10 ans à l'US Tours Rugby. Pour l'instant, les vestiaires sont toujours fermés. Alors le club s'est organisé depuis le premier déconfinement et un vestiaire temporaire a été monté sous une tente avec des chaises pour que les enfants déposent leurs affaires. Pas d'accès aux douches non plus, "les enfants repartent en tenue boueuse dans les véhicules des parents" s'amuse Jean-Louis Béraudy, responsable administratif de la formation à l'US Tours Rugby qui se dit "soulagé" de revoir les enfants revenir au stade, "c'est un pur bonheur !".

Le vestiaire temporaire de l'US Tours Rugby pour pallier à la fermeture des vestiaires après les mesures restrictives liées à la Covid-19 © Radio France - Adel Beloumri

Reprendre une activité avec d'abord une réathlétisation

La fédération française de rugby a prévu un protocole de remise à niveau souple pour les enfants explique Philippe Briat, responsable de la formation des jeunes à l'US Tours : "ils vont petit à petit vers quelque chose qui ressemble à du rugby. Pour l'instant, c'est presque de la réathlétisation. Il n'y pas de contact et le rugby sans contact, ce n'est pas du rugby. Mais c'est une manière pour eux de reprendre l'activité physique et sportive".

Alors que les enfants ont déjà repris l'entrainement "sans contact" , les adultes aussi refoulent la pelouse depuis le 3 décembre.