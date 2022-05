Tours : les épiceries de nuit ne pourront pas vendre d'alcool entre 22h et 6h du matin cet été

La préfecture d'Indre-et-Loire et la mairie de Tours ont annoncé avoir pris un arrêté municipal pour interdire la vente d'alcool dans les épiceries de nuit de 22h à 6h du matin cet été. La vente d'alcool dans les bars est également limitée à deux heures du matin dans le centre-ville de Tours.

Une mesure renforcée juridiquement

La mesure des épiceries de nuit existait déjà l'été dernier (à partir de 21 heures) seulement "on ne pouvait pas la faire respecter à cause d'un manque de bases juridiques", explique Philippe Geiger, l'adjoint à la tranquillité publique de la ville de Tours. Mais cette année la mairie et la préfecture ont "revu l'échelle des sanctions" afin qu'elles soient "plus dissuasives." Les contrevenants s'exposent ainsi à 150 euros d'amende dès la première infraction, accompagnée d'un avertissement, et à une fermeture totale ou partielle dès la deuxième infraction.

Hausse des appels pour tapage nocturne

La délinquance nocturne est une partie conséquente de l'activité des policiers. "La ville de Tours représente entre 60 et 70% de l'activité du commissariat, dont une bonne part de délinquance nocturne", explique Laurence Lairet, la directrice départementale de la sécurité publique.

La police municipale observe de son côté une hausse des appels pour tapage nocturne. Après le calme des deux ans de pandémie, dans le centre-ville "les habitants sont devenus moins tolérants au bruit", note Philippe Geiger.