Tours : les Restos du Cœur viennent en aide aux étudiants précaires

À l'occasion de la journée mondiale du refus de la misère, le premier ministre Jean Castex devrait annoncer aujourd'hui des mesures à destinations "des plus vulnérables". Parmi eux : les étudiants de plus en plus confrontés à la précarité. Avant la pandémie de COVID-19, on estimait qu'un étudiant sur cinq vivait sous le seuil de pauvreté. La situation a explosé ces derniers mois et la crise sanitaire a renforcé la précarité étudiante. Selon l'institut Ipsos, les trois quarts d'entre eux ont rencontré des difficultés financières.

Une distribution le samedi matin pour coller aux emplois du temps des étudiants ?

Impactés de plein fouet par la crise sanitaire, ils se retrouvent à pousser les portes des Restos du Cœur comme ici, à Tours. L'association enregistre de nouveaux étudiants chaque jour de distribution et s'attend à un très grand nombre d'inscriptions pour la campagne hivernale. Les Restos du Cœur souhaitent remettre en place la distribution dédiée uniquement aux étudiants les samedis matins pour coïncider avec leur emploi du temps. Stoppée il y a deux ans, cette initiative permettrait de sauver de nombreux jeunes.

"Les créneaux horaires alimentaires attribués en semaine ne correspondent pas toujours à leur emploi du temps. Alors on réfléchit à le remise en place de créneaux le samedi matin, pour les étudiants par des étudiants bénévoles". souligne Thierry Fontaine, vice-président des Restos du Cœur d'Indre-et-Loire.

"C'est la deuxième fois que je viens. Je n'ai pas les moyens de me restaurer chaque jour." précise Abdul-Karim, ce mercredi 14 octobre. Inscrit depuis une semaine, il est venu récupérer de quoi se nourrir les prochains jours.

Je les remercie vraiment d'exister.

Ils sont de plus en plus nombreux à venir au centre du Champ-Girault, à Tours, lors des distributions des lundis, mercredis et vendredis après-midis. On compte une trentaine d'étudiants supplémentaire inscrits rien que la semaine dernière. Moins de petits boulots, quasiment plus de revenus, ils n'ont plus le choix que de venir demander de l'aide. "Ça fait quatre semaines que je viens ici." témoigne un étudiant présent dans la queue.

"Nous n'avons pas beaucoup d'argent pour subvenir à tous nos besoins alors ça nous aide vraiment. Sans eux, on ne pourrait pas se nourrir correctement. Je les remercie vraiment d'exister." ajoute un autre étudiant en psychologie venu récupérer des vivres.

Les Restos du Cœur de Tours invitent les étudiants tourangeaux à se porter bénévoles pour réfléchir ensemble aux modalités d'une prochaine ouverture les samedis matins.

Adel Beloumri.