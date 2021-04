Tours : les Frères Toque, Sacré Fernand, deux plateformes de livraison qui se veulent plus responsables

La crise sanitaire a dopé le marché de la livraison de repas, dominé par des plateformes souvent critiquées pour leurs conditions de travail et la nourriture proposée. A Tours, deux entreprises se lancent, ciblant les restaurateurs locaux et garantissant des revenus décents pour les livreurs.

Livrer de meilleurs repas, tout en rémunérant au mieux le service. Voilà le créneau que souhaitent prendre Les Frères Toque et Sacré Fernand, deux plateformes de livraisons de repas à domicile qui débarquent à Tours. La première est lancée ce jeudi 29 avril, la seconde débutera début juin. "Il ne s'agit pas de concurrencer Deliveroo ou Uber Eats" affirme Alexandre Bobard, responsable du développement des Frères Toque à Tours, "mais de livrer des restaurants qui travaillent sur de bons produits, avec souvent des restaurateurs indépendants et locaux". La société a lancé son projet à Angers en 2015 et assure travailler aujourd'hui avec 80 restaurateurs.

Pour Sacré Fernand, l'aventure a débuté à Carcassonne. Et le principe est identique : du qualitatif, au profit des locaux. "Ce que je regrette aujourd'hui avec les services de livraison, c'est la nourriture qu'on nous offre" constate Mickaël Richard, ambassadeur de Sacré Fernand et qui tient lui-même un restaurant, El Pintxo, à Tours, "il manque les restaurateurs locaux, qui travaillent le produit, fait maison de préférence".

Salaire horaire fixe pour les livreurs

Les deux représentants constatent que la pandémie a dopé le marché de la livraison. "Le confinement a été un accélérateur, ça a ouvert la voie à tout un panel de consommateurs qui n'étaient pas familiers de ce genre de pratique. Et les restaurateurs voient également un certain intérêt car cela reste un chiffre d'affaires additionnel, qui ne leur demande pas de main d'œuvre en salle ou d'agrandissement" explique Alexandre Bobard. Et qui peut même combler le manque à gagner prévisible du déconfinement progressif, "on va rouvrir avec des distanciations, une table sur deux, or il va bien falloir occuper les cuisiniers" abonde Mickaël Richard.

à lire aussi Tours, vice-championne de la malbouffe

Autre argument vanté par les deux plateformes : la rémunération des coursiers, censée être plus juste. Avec un salaire horaire fixe, complété par une prime par commande et - pour Les Frères Toque - une prime de "pénibilité" (liées aux conditions météo). Le nombre de livreurs par créneau horaire sera également limité, afin d'assurer un certain niveau d'activité. Une vision "raisonnée" commente Mickaël Richard. Alexandre Bobard affirme de son côté avoir reçu des candidatures de coursiers actuellement en poste chez Uber Eats et Deliveroo.

Le client devra aussi jouer le jeu, avec des frais de livraison fixes, 3€50 pour Les Frères Toque, 2€90 pour Sacré Fernand. Un prix identique quelle que soit la distance, jusqu'à 10 kms pour Sacré Fernand, qui cible là l'agglomération tourangelle, avec une livraison par véhicule électrique.