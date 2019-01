Tours : les gilets jaunes de nouveau dans la rue pour l'acte 10

Tours, France

Les gilets jaunes vont de nouveau battre le pavé ce samedi 19 janvier à Tours. Cette fois, le cortège partira de la Place de la résistance à 14h. Les deux dernières manifestations ont montré un regain de mobilisation, les samedis 5 et 12 janvier, avec des défilés de plus d'un millier de gilets jaunes. Malheureusement, les manifestations ont encore été émaillées par des affrontements avec les forces de l'ordre, notamment lorsque le cortège tente d'approcher le commissariat de Tours, rue Marceau.

Des affrontements ont éclaté samedi 12 janvier © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Ces violences ont été dénoncées ce vendredi midi par le président de la Métropole de Tours, lors de ses vœux au CCOD. Philippe Briand, qui dit comprendre le mouvement des gilets jaunes et ces français qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts, dénonce les ultras venus pour piller, pour se battre, pour casser. _C'est inacceptable dans une société. Je pense qu'il faut siffler la fin de la récréation_. Oui au mouvement, oui aux témoignages, mais non à la violence.

Philippe Briand lors de ses vœux au CCCOD de Tours © Radio France - Yohan Nicolas

Cette violence a déjà fait plusieurs blessés à Tours, tant du côté de la Police que du côté des gilets jaunes. Des gilets jaunes qui ont encore prévu de se rassembler Place Anatole France dimanche à 14h contre les violences policières.

Par ailleurs, Convergence Service Public d'Indre-et-Loire organise un débat public (dans le cadre du Grand Débat) ce samedi à partir de 10h dans les salles de la Médaille à Saint-Pierre-des-Corps. Thèmes abordés : RIC, services publics, zones rurales, taxes, impôts.... Un autre débat aura aussi lieu lundi à Bléré entre 18h et 20h, salle du conseil municipal à initiative du maire Lionel Chanteloup.

Des cahiers de doléances installés en mairie de Tours

Par ailleurs, des cahiers de doléances et de propositions citoyennes sont disponibles depuis ce vendredi en mairie centrale de Tours et dans les mairies annexes à. Les Tourangelles et les Tourangeaux qui le souhaitent peuvent s'y rendre pour y déposer leurs propositions dans le cadre du Grand Débat National. Pour celles et ceux qui souhaitent le faire de manière anonyme, des urnes sont prévues à cet effet.