Tours : les Gilets jaunes manifestent vendredi à 18h

Les Gilets jaunes de nouveau dans la rue, à Tours. Ils se donnent rendez-vous ce vendredi 20 novembre, à 18h pour une manifestation qui partira de la place Velpeau. La manifestation est autorisée par la préfecture d'Indre-et-Loire.

Deux ans après le début du mouvement, et deux mois après la dernière mobilisation tourangelle, les organisateurs comptent se "faire voir et entendre", au cours d'une soirée "son et lumière". Les manifestants sont notamment invités à venir avec des torches et des casseroles.

Le parcours

Le rassemblement est prévu place Velpeau. Le cortège passera ensuite rue Edouard Vaillant, rue Buffon, rue de la Préfecture, rue Nationale, place A. France, rue des Tanneurs, rue du Docteur Bretonneau, place Gaston Pailhou, boulevard Béranger pour finir place Jean Jaurès.