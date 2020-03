La mairie de Tours poursuit ses mesures de restrictions et de fermetures face à l'épidémie de coronavirus. Les parcs et jardins sont interdits d'accès désormais, dans le cadre du plan de confinement.

Coronavirus : des jardins et des parcs fermés à Tours pour cause de confinement

Stationnement gratuit, lieux culturels fermés, transport Fil Blanc suspendu, adaptation du ramassage des ordures ménagères, suspension du marché aux fleurs et de brocantes... La mairie de Tours continue de mettre à jour son plan de continuité d'activités. Elle vient de publier la liste des parcs et jardins désormais interdits d'accès, pour cause de lutte contre le coronavirus, "pour des raisons de confinement du personnel qui ouvre et ferme ces parcs". Il s’agit des parcs qui ont une clôture.