Tours : les jeunes femmes divisées sur la journée du 8 mars

Ce lundi 8 mars est la journée internationale pour les droits des femmes. L'occasion de faire un bilan des droits acquis et de revendiquer plus d'égalité. Mais cette journée, créée en 1977 par l'ONU, résonne-t-elle toujours autant auprès des jeunes ? Réponses avec des jeunes Tourangelles.

"La journée des droits des femmes c'est toute l'année", assure Adèle, étudiante en pharmacie. "Ce n'est pas juste le 8 mars qu'il faut célèbrer le fait qu'on a des droits et en revendiquer de nouveaux". Pour elle comme pour son amie Mélissa, cette journée n'est pas suffisante. "On va célèbrer ce jour-là aujourd'hui et demain on sera passé à autre chose, ajoute Mélissa. C'est pas ce qu'on veut. On voudrait revendiquer pouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes tous les jours."

Un avis que les deux jeunes femmes partagent avec cette étudiante rencontrée au centre-commercial de l'Heure Tranquille. "Cette journée reste plus symbolique qu'autre chose. Elle est quand même importante pour rappeler le combat des femmes à travers l'histoire et ce qui reste encore à faire.

Venez on fait la fête !

Fanny, 29 ans, n'est pas du tout de cet avis. Le combat, ce n'est pas pour elle. Alors pourquoi ne pas imaginer une nouvelle journée des femmes. "Ce que j'aimerais bien, c'est que cette journée soit un peu moins autour des luttes. Ça pourrait devenir quelque chose de plus joyeux. Venez, on fait la fête !"

La fête est déjà prévue par plusieurs assosications féministes. Elles organisent ce lundi 8 mars une grève féministe place Jean-Jaurès, avec un pique-nique à midi suivi d'une manifestation à 14 h 30.