Tours : les loyers des logements étudiants en hausse de 3,5 % selon l'Unef

Dans son enquête annuelle sur le coût de la vie étudiante, l'Unef, organisation syndicale étudiante, pointe une hausse moyenne de 3,5 % des loyers étudiants à Tours, un chiffre "considérablement plus élevé que la moyenne nationale qui est de 0,03 %" ajoute le syndicat. Le prix moyen d'un loyer est de 418 euros pour un étudiant tourangeau.

L'organisation fait également remarquer que le coût - même s'il est stable - de l'abonnement dans les transports en commun (230 euros) reste "important", "au regard de certaines grandes villes comme Montpellier (176,4 euros) ou Toulouse (108 euros)."

Tours perd ainsi quatre places au classement des villes étudiantes les plus chères de France (31ème avec une dépense moyenne de 865,90 euros par mois), juste devant Amiens et derrière Dijon. Sans surprise, Paris et les villes étudiantes de banlieue parisienne sont en tête de ce classement.