Tours : les marchés de Monconseil et Saint-Paul autorisés à rouvrir

La Préfecture d'Indre-et-Loire vient d'autoriser l'ouverture de deux nouveaux marchés à Tours : celui de la Place Saint Paul (mardi et jeudi) au Sanitas et celui de Monconseil (vendredi). En revanche, comme ce fut le cas pour le le marché de Bléré fin mars, et suite au rapport de la police nationale qui a constaté un non-respect des règles sanitaires, la Préfète d’Indre-et-Loire a décidé de retirer l’autorisation de tenue du marché à Saint Pierre des Corps, le samedi, (Place Maurice Thorez). Les moyens mis en œuvre et le comportement des consommateurs ne permettent pas une gestion des flux et des files attentes compatible avec les exigences sanitaires. Le marché se déroulant le vendredi sur le boulevard des déportés à Saint-Pierre-des-Corps reste, quant à lui, autorisé.

A ce jour, les marchés de plus de 5 étals autorisés en Indre et Loire sont :