Tours : les opposants au pass sanitaire remobilisés après les propos polémiques d'Emmanuel Macron

Un millier d'opposants au pass sanitaire ont manifesté dans les rues de Tours, ce samedi après-midi. Une mobilisation nettement en hausse par rapport aux dernières semaines, nourrie par le projet de loi sur le pass vaccinal et les propos polémiques d'Emmanuel Macron qui "emmerde" les "non-vaccinés".

La mobilisation des anti-pass sanitaire repart de plus belle en Touraine, comme partout en France. Un millier de manifestants ont défilé dans les rues de Tours, ce samedi après-midi, soit cinq fois plus que les semaines précédentes, selon les chiffres des autorités. Un regain lié à l'actualité : le vote du projet de loi sur le pass vaccinal, en première lecture à l'Assemblée nationale, et les propos polémiques d'Emmanuel Macron dans les colonnes du Parisien.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour les manifestants, des propos indignes d'un président de la République

Patrice redescend dans la rue pour la première fois depuis plusieurs mois. Les propos du chef de l'Etat - "les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder" - ne passent pas. "En tant que président de la République, il n'a pas à dire 'j'ai envie', et en plus, emmerder cinq millions de Français, c'est grave. Franchement, c'est scandaleux. Il ne mérite absolument pas d'être à ce poste", ne décolère-t-il pas.

Pour Mélaine, ces propos sont également indignes de la fonction présidentielle. "J'ai honte de la façon ils nous a parlé". La professeure des écoles tient une pancarte, parodiant l'affiche du film L'Insulte. "Je l'ai faite parce que j'ai été choquée par la grossièreté de notre président".

Mélaine a parodié l'affiche du film "L'Insulte", pour dénoncer les propos d'Emmanuel Macron à l'égard des non-vaccinés. © Radio France - Chloé Martin

"Je suis une bonne citoyenne"

Au-delà des mots, la stratégie d'Emmanuel Macron interpelle les manifestants. "On dirait qu'il veut séparer les gens, qu'il veut créer le chaos. Il veut que les gens s'affrontent entre eux", estime Chris. Dans l'interview, le président de la République dénonce aussi "l'irresponsabilité des non-vaccinés", qui ne seraient pas de bons citoyens. "Dire que je suis une mauvaise citoyenne, ça me heurte au plus profond de moi-même. Je suis une bonne citoyenne qui paie énormément d'impôts chaque mois", s'insurge-t-elle.

"Je ne veux pas perdre mes droits parce qu'un jour, un président quelconque a dit que les gens irresponsables non vaccinés n'étaient pas des citoyens", ajoute Sébastien, une pancarte "pas anti-vax et je t'emmerde" brandie au-dessus du cortège. "On n'a pas le droit d'emmerder une partie des Français parce qu'ils font un choix différent, sachant qu'ils respectent la loi".