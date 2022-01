Tours : les parents face au casse-tête du nouveau protocole sanitaire à l'école

La rentrée scolaire est un peu chaotique pour de nombreux parents. Le protocole sanitaire ayant changé, il faut s'adapter et ça n'est pas une mince affaire. Depuis lundi 3 janvier, au moindre cas de Covid-19, tous les autres élèves de la classe doivent se faire tester, non pas une, non pas deux... mais trois fois. Ils passent d'abord par un antigénique ou un PCR pour aller en cours. Ensuite, deux autotests sont à effectuer à la maison à J+2 et J+4.

Voilà pour la théorie. Mais en pratique, rien n'est simple. À Tours, comme partout ailleurs, les laboratoires et pharmacies sont surchargés, ils ne prennent quasi exclusivement que sur rendez-vous et il faut attendre plusieurs jours pour en avoir un. Faute de créneau, Lucas s'est rabattu sur le centre de dépistage du palais des sports pour faire tester son fils de trois ans, après avoir appris la veille qu'un enfant de sa classe était positif au Covid-19. Un test négatif est obligatoire pour qu'il puisse retourner à l'école. Mais c'est l'embouteillage. "Ça fait une heure qu'on attend, et je crois qu'il me reste une bonne heure encore", souffle-t-il un peu désespéré en voyant la cinquantaine de personnes devant lui, dans la file d'attente.

Il fallait faire au moins deux heures de queue dehors avant de pouvoir entrer dans le centre de dépistage du palais des sports de Tours, ce mercredi midi. © Radio France - Adrien Bossard

Il va être cas contact toutes les semaines en fait, on va devoir faire ça tout le temps

"Pour l'organisation, ce n'est pas simple, poursuit le père de famille. J'ai pris une demi-journée et je crois même que ça ne suffira pas. Franchement, c'est contraignant." Et ce n'est pas terminé. Car à la maison, il faudra ensuite faire deux autotests à 48 heures d'intervalle. Encore faut-il en trouver, car il y a pénurie dans les pharmacies pourtant censés en distribuer gratuitement aux parents. "Moi, je n'en ai pas, et je ne sais pas comment on va faire", reconnait Julien, qui attend un peu plus loin dans la file d'attente avec son fils Maxence. "Mais j'ai quand même le sentiment que ce n'est pas si mal comme protocole, je préfère ça que celui d'avant quand la classe fermait. C'était galère parce qu'il fallait garder les enfants à la maison. Pour ceux qui travaillaient, c'était impossible".

Ce qui inquiète surtout avec ce protocole, c'est de savoir combien de fois il faudra renouveler l'opération. Julie s'est déjà bien arraché les cheveux lundi pour faire tester son petit dernier. "J'ai passé deux heures sur Doctolib pour voir où il y avait des créneaux, mais il n'y avait rien. Heureusement, mon laboratoire nous a pris en urgence, sans rendez-vous, parce que mon fils n'a que trois ans mais c'est usant. Et puis, ils sont 30 dans sa classe. Il va être cas contact toutes les semaines en fait, on va devoir faire ça tout le temps. Franchement, j'hésite à prendre des rendez-vous toutes les semaines sur Doctolib au cas où, quitte à les annuler à la dernière minute. Je trouve que rien n'est fait pour nous simplifier la vie. Le message c'est : "Débrouillez vous". Les écoles devraient mettre en place des petits centres de tests."