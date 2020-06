Tours : "Les paroles des politiques n'apaisent pas les policiers" dit une déléguée syndicale Alliance

Entre 70 et 80 policiers se sont retrouvés ce mardi, à la mi-journée, devant la préfecture d'Indre-et-Loire à Tours. Il s'agissait du troisième rassemblement en quelques jours. Ce mouvement qui se voulait à l'initiative de policiers, et pas des syndicats. Ils dénoncent comme partout en France les paroles et "le manque d'actes" de leur ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, accusé de ne pas les soutenir. Sorte de rituel à chaque manifestation, les policiers ont jeté des menottes pour marquer leur mécontentement.

Les policiers sont à bout. Magali Nardin, responsable syndicale régionale Alliance, le premier syndicat de policiers

Le rassemblement des policiers n'a duré que quelques minutes, avant de partir en convoi dans le centre-ville de Tours au son des gyrophares. Autre symbole de ces rassemblements en France, la Marseillaise a été entonnée.

Aucun nouveau rassemblement n'est prévu à Tours d'ici la fin de la semaine.