Tours : les psychologues manifestent contre "l'ubérisation" de leur profession

Ils étaient une centaine devant les bureaux de l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire à Tours. Des psychologues, mais pas que, qui manifestaient pour défendre le statut de cette profession et la liberté de choix des patients ainsi que des psychologues. Cette manifestation répond à l'appel du 10 juin, mobilisation générale et nationale lancée par la profession, pour dénoncer une série de mesures gouvernementales qui "disqualifie les psychologues" et les "menace dans leurs pratiques" en "limitant leur indépendance technique et en conditionnant leur exercice clinique".

Plusieurs projets de loi, dont celui déposé en avril dernier sur la création d'un ordre des psychologues viserait à mettre "sous tutelle des médecins" les psychologues, estiment de nombreux psychologues présents sur place. Les psychologues redoutent également "le manque de confidentialité" dans le parcours de soins d'un patient qui devra d'abord passer par le médecin pour se voir prescrire dix séances de trente minutes chez le psy, "c'est ridicule, on est déjà débordés avec les enfants et les chèques psy" explique Arnaud Sylla, psychologue tourangeau.

"Psys en soldes" en référence aux consultations psys remboursés à hauteur de 22 €, réalisées sur prescription du médecin traitant. © Radio France - Arnaud Sylla

Parmi les revendications, le retrait du projet de loi concernant la création d'un ordre des psychologues et l'arrêt de dispositifs tels que les chèques psy, mais aussi la garantie, pour les patients, d'un libre accès aux psychologues sans passer par un médecin et le remboursement par la Sécurité sociale de leurs consultations.