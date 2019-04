Tours : les stages pour apprendre à nager font le plein

Tours, France

Une quinzaine d'enfants, âgés de 6 à 12 ans profitent des vacances de Pâques pour s'initier à la natation, gratuitement. C'est grâce au dispositif "J'apprends à nager", qui vise à faciliter l'apprentissage de la natation chez les plus jeunes.

Seule une piscine dans l'Indre-et-Loire propose ces stages de 10 séances d'une heure, sur quinze jours : la piscine Gilbert Bozon, dans le centre-ville de Tours.

Ici, c'est Maxime Valo, entraîneur chez les Enfants de Neptune, le club de natation de Tours, qui donne les leçons aux enfants : "On va regarder le niveau initial des enfants, leur apprendre les bases, savoir s'allonger, s'équilibrer, se propulser, se mouvoir avec de l'aisance, de plus en plus d'aisance au fil des leçons. _Pour la plupart ils ne savent pas nager, mais ils vont progresser, à différentes vitesses_", détaille-t-il.

Cela permet d'intégrer certains enfants qui n'ont pas l'occasion d'aller à la piscine. Maxime Valo, éducateur

Différentes vitesses, car l'une des spécificités de ce dispositif est la grande diversité des âges des enfants. "C'est un public très hétérogène. Il y a des petits et des grands ensemble, sur un même cours et avec un même éducateur. Mais c'est aussi notre métier de s'adapter à chaque enfant, ça permet d'intégrer certains qui n'ont pas l'occasion d'aller à la piscine de manière régulière."

Chez les enfants, cela semble plaire. Wesley a 12 ans, lui s'est inscrit "après avoir eu piscine avec la classe, mais je n'avais pas vraiment su faire, alors j'ai voulu m'inscrire. J'aime surtout plonger, aller chercher des objets profonds." Emmanuella, 9 ans a été inscrite par ses parents "parce que [elle] aime la piscine, même si ce n'est pas très facile, maintenant je sais nager et plonger."

Ce dispositif reste assez confidentiel, une seule piscine dans le département le propose, et sept dans la région, principalement dans le Loir-et-Cher.

Les inscriptions sont ouvertes pour juillet

Face aux chiffres dramatiques en France, où près de 500 personnes perdent la vie en se noyant chaque été la ministre des Sports, Roxana Maracineanu a annoncé sa volonté d'ouvrir ce plan aux enfants dès quatre ans, puis aux adultes en 2020. Pour Maxime Valo, "c'est une bonne chose, on ne peut que y être favorable. Nous on est déjà ouverts chaque vacances, à voir après si l'on a la possibilité en termes d'encadrement d'accueillir plus de groupes."

Pour les prochaines vacances d'été, seule la piscine de Tours devrait proposer ce dispositif, les inscriptions sont d'ailleurs déjà ouvertes, pour le mois de juillet.