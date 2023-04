Tours : les terrasses temporaires sont devenues incontournables pour les restaurateurs et les clients

Comme l'an dernier, une cinquantaine de restaurateurs a demandé l'autorisation de construire une terrasse temporaire. Isabelle a installé la sienne dès qu'elle en a eu le droit, il y a une quinzaine de jours, devant son restaurant-salon de thé de la rue du Maréchal Foch. Avec vingt couverts supplémentaires, elle double presque sa capacité d'accueil : "J'ai repris le restaurant il y a cinq ans. On n'avait pas cette terrasse et j'avais beaucoup moins de monde l'été. Déjà, on gagne en visibilité. Les gens nous le disent, ils viennent parce qu'ils ont aperçu des parasols. Nous, ça nous apporte des clients, c'est évident".

100 euros de location par place et par mois, pour les restaurateurs

Le constat est le même pour tous les restaurateurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils acceptent de louer chaque place de stationnement cent euros par mois, d'avril à octobre. Certains regrettent tout de même les étés 2020 et 2021, où la ville avait offert les emplacements pour soutenir l'activité en période de Covid. "Ça fait tout de même un coût" souligne l'un d'entre eux, qui loue deux places de parking, rue des fusillés, pour y installer vingt couverts. "On sort quand même sur la période 1.400 euros. C'est le salaire d'une de mes employées, donc ce n'est pas rien. Mais dès qu'il fait beau, les gens privilégient à 100 % les terrasses. A l'intérieur, on doit avoir peut être deux tables maximum, malgré la climatisation".

Trente à cinquante euros de manque à gagner par place et par mois, pour la municipalité

La mairie précise pourtant que le manque à gagner, pour elle, est de trente à cinquante euros par place et par mois. Les terrasses ont un tel succès que le dispositif a tout de même été reconduit. Selon l'adjoint chargé du commerce, il a tout de même fallu recadrer quatre ou cinq restaurateurs avant de leur redonner l'autorisation cette année. "Les gérants savent qu'on peut leur retirer ce droit de terrasse s'il y a des plaintes causées par la gestion des nuisances" rappelle Iman Manzari. "Il y a parfois eu quelques soucis, notamment des tensions entre des restaurateurs et les agents chargés de la verbalisation dans leur rue. En revanche, on n'a pas de plainte de riverains qui se plaignent du bruit, ça reste à la marge et on intervient tout de suite. Tant que ça se passera bien, on continuera le dispositif".

Les terrasses peuvent rester en place jusqu'au 31 octobre.