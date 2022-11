Tours : les "tiny houses" et caravanes pour sans-abri vont déménager rue Edouard Vaillant en janvier 2023

Les riverains viennent d'être prévenus. Ceux qui habitent dans les immeubles de la rue Edouard Vaillant à Tours, de la Rotonde au Bâteau Ivre, auront bientôt de nouveaux voisins. Dès janvier, les 14 sans-abri hébergés dans les caravanes et "tiny houses" [NDLR : des maisons sur roulettes] installées à Sainte-Radegonde, vont prendre leurs quartiers le long des rails, sur un terrain de 4.000 m² qui appartient à la SNCF.

Ce déménagement, prévu de longue date car l'actuel site est en zone inondable, a été annoncé ce mardi 8 novembre par la préfecture d'Indre-et-Loire, la mairie tourangelle et l'association Entraide et Solidarités qui portent le dispositif "La Maison". Un projet lancé il y a un an tout pile pour accueillir une quinzaine de sans-abris qui ne font plus appel aux hébergements d'urgence, via le 115, depuis des lustres. L'objectif est de les aider à se réinsérer. Une mission ambitieuse qui ne se fait pas en un claquement de doigts.

Des retours d'expérience globalement positifs

Pour preuve, sur les 19 SDF hébergés sur l'année écoulée, ils ne sont que trois à avoir quitter le projet pour un logement pérenne et un seul est salarié sur un chantier de réinsertion. Ce n'est pas une surprise. On parle d'un public désociabilisé depuis 10, 15 ou 20 ans et que les associations ne connaissent que grâce aux maraudes.

Grâce à "La Maison", tous réapprennent les codes de la vie en société. Chacun a sa propre caravane ou "tiny house" et peut y habiter avec son chien. "On essaie de leur donner des clés pour qu'ils se sentent bien, qu'ils aient le sentiment d'être chez eux et c'est primodrial pour reprendre confiance en soi, explique Christelle Dehghani, la directrice générale d'Entraide et Solidarités. Les retours d'expérience que nous avons sur la première année sont globalement positifs. Mais ce n'est que le début. Car quand on ne connait plus que les codes de la rue, tout prend du temps. Des mois voire des années. Je me rappelle qu'au début, pour les premiers résidents, on avait donné un petit kit de nettoyage pour qu'ils fassent le ménage dans leur caravane. Il y avait une balayette, un seau, une serpillère. Ils avaient quelques semaines avant de les utiliser. C'est normal."

Un contrat de séjour à signer à l'entrée

Pour ce futur site, l'association Entraide et Solidarités prévoit d'ailleurs quelques ajustements pour faire respecter les règles de bonne conduite. Comme deux personnes ont été exclues du dispositif pour des faits de violence, un contrat de séjour devra être signé par les résidents à leur entrée même si quasiment tous les locataires d'aujourd'hui seront ceux de demain. "Il est important de leur dire que ce n'est pas un squat", insiste Christelle Dehghani, qui promet une rencontre entre les sans-abri et les riverains, probablement autour d'une galette des rois, pour balayer toute inquiétude. "À Sainte-Radegonde, au début, beaucoup d'habitants étaient sceptiques, se souvient Marie Quinton, l'adjointe au maire de Tours, en charge notamment du logement. On avait senti cette anxiété lors de la réunion publique. Mais il n'y a, finalement, pas eu d'incident. L'acceptation par le voisinage est très important".

Le dispositif "La Maison" est prévu pour durer encore deux ans et peut être prolongé de deux années supplémentaires, si besoin. Il coûte par an 322.000 euros en fonctionnement - location du bail du terrain comprise -, principalement à la charge de l'État.