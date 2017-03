Tours : les travaux d'aménagement du Haut de la rue Nationale vont débuter dans les prochains jours

Le projet d'aménagement du haut de la rue Nationale, qui comprend notamment la construction de deux hôtels Hilton et des commerces, va repartir dans les prochains jours. Deux grues feront leurs apparitions en septembre et en octobre pour les gros travaux qui doivent s'achever en 2019.

Les choses sérieuses commencent pour le projet urbain du haut de la rue Nationale à Tours. Les travaux vont véritablement débuter dans les jours qui viennent. Un projet qui verra l'installation de 2 hôtels Hilton 3 et 4 étoiles, des logements, des commerces, des restaurants.

Deux énormes grues en septembre/octobre

Le haut de la rue Nationale - Mairie de Tours

Comme tout chantier, de nombreuses palissades seront positionnées, près de 500 mètres de linéaires sur chaque côté du haut de la rue nationale. Après les études de sol, le branchement des réseaux, place au mois de juin au terrassement des différents bâtiments qui pour certains auront 7 niveaux. C'est au mois de septembre que tout ceci prendra forme. Deux énormes grues prendront place sur le chantier et les premières élévations seront alors visibles. Le gros oeuvre devrait être terminé pour la fin d'année avec une pause pour les travaux une partie du mois d'août et une quinzaine de jours durant les fêtes de fin d'année.

Perturbations quasi nulles. Livraison été 2019

En principe le chantier ne devrait pas trop perturber les riverains et les passants : circulation normale du tramway, les rues Colbert et du Commerce ne seront pas coupées à la circulation et des accès piétons seront assurés. Quant aux camions de chantier, ils passeront par les quais de Loire via l'avenue André Malraux et à l'ouest par la rue Constantine. En tout 24 mois de travaux, la livraison est prévue pour le début de l'été 2019.