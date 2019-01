Tours : les travaux du Haut de la Rue Nationale vont démarrer dans 15 jours

Tours, France

Christophe Bouchet a dévoilé mardi après-midi le projet d'aménagement du Haut de la Rue Nationale. Un projet arrêté depuis 18 mois et que le maire souhaitait reprendre à la racine. Le maire a annoncé que le foncier du haut de la Rue Nationale avait été cédé au groupe Eiffage, le maître d'oeuvre le 21 décembre. La vente du Foncier a été faite au prix de 12,68 millions d'euros. Les travaux vont donc débuter dans 15 jours. Les hôtels pourraient être achevés au printemps 2021. Pour les logements prévus dans le projet, ce serait 2022.

En plus des 2 hôtels Hilton, le maire a dévoilé les visuels d'un projet plus global, qui intègre un aménagement en escalier des bords de Loire. Le projet, élaboré par l'agence TER (retenue parmi 8 agences en compétition), irait du Pont de Fil côté Est, jusqu'à une nouvelle passerelle construite pour rejoindre l’Île Simon. On trouverait aussi deux grandes promenades principales le long de la Loire, et un escalier-amphithéâtre en contrebas de la Faculté des Tanneurs. Du coup la rue des Tanneurs serait réduite de 4 à 2 voies. La Guinguette resterait dans le même secteur, mais serait légèrement décalée vers l'Université.

La rue des Tanneurs serait réduite à 2 voies - Agence TER

Pour Christophe Bouchet, le rendu serait extraordinaire. C'est le début d'un long travail qui va s'engager avec la population. On s'attaque à des sujets sensibles comme la circulation. L'échéance pour tout le projet serait de 10 à 15 ans, pour un budget de 10 millions d'euros, au-delà du projet initial.