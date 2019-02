Tours : manifestation contre la loi anti-casseurs ce jeudi

La CGT et Force Ouvrière appellent à manifester ce jeudi à 17h45 devant le palais de justice de Tours contre la loi anti-casseurs. Elle estime que cette future loi est liberticide et dangereuse.

Tours, France

Deux syndicats, FO et CGT, appelle à manifester ce jeudi à 17h45 devant le palais de justice de Tours contre la loi anti-casseurs. Cette loi est jugée liberticide par ces 2 organisations qui demandent son abrogation. FO et la CGT parle d'une dérive autoritaire du gouvernement, et rappelle que le droit de manifester est un droit fondamental.

Cette nouvelle loi "anticasseurs" a été annoncé par le premier ministre après les affrontements violents survenus à Paris et en Région (notamment à Tours) en marge de la manifestation des gilets jaunes. Elle prévoit la mise en place d'un fichier comme celui mis en place pour empêcher les hooligans. En pleine discussion au parlement, elle permet notamment aux préfets d'interdire à des personnes suspectées de violences de venir manifester.