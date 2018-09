Indre-et-Loire, France

Ils sont 8...8 agents de la ville de Tours qui composent la brigade verte, présentée à la presse le 12 septembre. Depuis le début du mois, les membres de cette brigade sillonnent la ville pour rappeler les bons gestes aux citoyens et aux commerçants. Ils surveillent aussi les poubelles et les conteneurs enterrés qui débordent. 20 lieux qui posent problème ont été identifiés, du vieux Tours aux quais de Loire en passant par le rue nationale

"Il y a 1 250 poubelles dans la ville de Tours. On pourrait mettre une poubelle tous les mètres, ça ne changerait rien si les comportements ne changent pas. Quand une poubelle est pleine, il faut garder son déchet et le mettre 100 mètres plus loin. Près de la guinguette de Tours-sur-Loire, on ramasse 400 kilos de déchets laissés sur les quais tous les matins, et pourtant ça ne manque pas de poubelles". Brice Droineau, adjoint en charge de la propreté urbaine.

12 tonnes de crottes de chiens ramassées à Tours chaque année

Les agents de la brigade verte font aussi la guerre aux mégots, chewing-gums et crottes de chiens qui salissent les trottoirs : 12 tonnes de déjections canines sont ramassées à Tours, chaque année.

Après une période de cinq ou six mois durant laquelle la brigade verte se contentera de faire de la pédagogie, le ton se durcira avec, éventuellement, des PV contre ceux qui nuisent à la propreté de la ville. Le montant de ces amendes sera décidé lors du prochain conseil municipal.

Pour toute question un numéro vert a été mis en place : 0 800 500 610 et un mail : brigadeverte@ville-tours.fr