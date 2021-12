Tours Métropole : du changement (et une simplification) dans le tri de vos déchets au 1er janvier

Plus besoin de se casser la tête dans le tri de vos déchets ! A partir du 1er janvier, dans toutes les communes de Tours Métropole, vous n'aurez plus à vous poser de question : tout ou presque pourra être jeté dans votre poubelle jaune. Tous les papiers et emballages, qu'ils soient en plastique, en métal ou en carton, pourront y être déposés. Par exemple les barquettes, les pots de yaourts, les paquets de chips ou les pack de bouteille d'eau, qui n'étaient jusque là pas autorisés. En revanche, les verres, objets électroniques, jouets, piles, ampoules, pneus, pots de peinture et autres objets dangereux devront être amenés en déchèterie.

400.000 euros de recettes estimées

Pourquoi ce changement ? Parce que d'une part, la loi obligera les collectivités à l'extension des consignes de tri en 2023, et que cela représente une manne financière non-négligeable, ces déchets supplémentaires valorisables étant estimés à 4 kg par habitant et par an. Le gain potentiel est estimé à "400.000 euros, fourchette basse, si nos concitoyens respectent bien cette consigne" explique Benoist Pierre, élu en charge des déchets à Tours Métropole. Et cela devrait permettre de faire baisser le taux de refus, qui est de 32 % à l'heure actuelle.

Afin de capter ces déchets supplémentaires - 1.200 tonnes par an au total - les trieurs optiques du centre de tri de La Riche ont été adaptés. Une campagne de sensibilisation financée à 50.000 euros sera lancée à la mi-décembre (affichages, spots radio, réseaux sociaux...) afin que les habitants intègrent le changement, qui sera par ailleurs indiqué dans le guide du tri déposé dans les boîtes aux lettres à la fin du mois de décembre.