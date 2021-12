Tours : ligne de bus, échangeur à Rochepinard...les projets de Vinci pour limiter la pollution sur l'A10

Ce mardi 14 décembre, Tours Métropole et Vinci Autoroutes ont signé une convention pour décarboner la partie de l'autoroute A10 passant aux abords de la métropole. Objectif : insérer des voix de bus, favoriser le covoiturage et végétaliser les bords de route. Un projet sur dix ans.

Pour diminuer l'impact du CO2 dans la traversée de Tours, Tours Métropole et Vinci Autoroutes ont signé une convention intitulée "bas carbone". Cette convention d'une valeur de 100 millions d'euros a pour projet de rendre l'autoroute A10 plus respectueuse de l'environnement en favorisant les transports en commun et le covoiturage mais aussi en développant la végétalisation sur les bords de route. Un projet sur dix ans qui tend à suivre les ambitions de l'accord de Paris : atteindre la neutralité carbone en 2050.

Répondre à l'urgence climatique. - Frédéric Augis, président de la Métropole

Pour Frédéric Augis, cette convention est loin d'être le fruit d'un hasard. "Avec cette convention, il y a une triple nécessité, précise le président de Tours Métropole, répondre à l'urgence climatique, réunir un territoire tourangeau scindé en deux, et repenser l'usage de l'autoroute et de l'A10 en particulier".

Une voie de bus sur l'autoroute

Même si les projets sont nombreux, rien n'est pour l'instant acté par les deux entités. Vinci et Tours Métropole ont tout de même fixé plusieurs priorités. La mise en place d'une ligne de bus express sur l'autoroute pour faciliter la transition entre voiture individuelle et transports en commun. Une voie spécifiquement réservée aux bus pourrait même être créée sur l'A10 afin de favoriser ce mode de transport.

Favoriser le covoiturage

L'installation de plusieurs parkings de covoiturage au bord de l'autoroute fait aussi partie des idées retenues dans cette convention. Tours Métropole Val de Loire est déjà en train d'identifier plusieurs lieux qui pourraient accueillir ces espaces. Pour favoriser les mobilités douces, une passerelle au-dessus de l'A10 au niveau de Chambray-lès-Tours (au carrefour de l'avenue de la République et l'avenue Grand Sud) est aussi envisagée.

L'emplacement d'un pôle multimodal en bord d'autoroute est en cours de réflexion. Il permettra de regrouper transports en commun, mobilité douce et zone de covoiturage sur un même lieu. - Vinci Autoroutes

Priorité pour le nouvel échangeur de Rochepinard

La métropole de Tours et Vinci Autoroutes réfléchissent aussi à mettre en place des écrans végétalisés en bord d'autoroute pour aspirer la pollution de l'air.

Exemple de végétalisation d'autoroute. - Vinci Autoroutes

Pour les premiers travaux, il faudra attendre 2024 et cela concernera notamment l'installation d'un nouvel échangeur autoroutier à Rochepinard. Il permettra de désengorger l'autoroute. Il y aura aussi la création d'un parc d'échange multimodal regroupant parking, zone de covoiturage, arrêt de bus en bord d'autoroute. Dès 2022, un comité de pilotage se réunira tous les trois mois pour la mise en place des différents projets évoqués.