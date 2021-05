Tours Nord : des riverains se mobilisent contre un projet de résidence étudiante avenue Maginot

Bientôt un nouvel immeuble de six étages, avenue Maginot, à Tours Nord… Encore un ! Cette future résidence étudiante devrait s’installer entre le 80 et le 86 de l’avenue, moyennant la démolition de sept maisons individuelles. Elle devrait comporter 167 logements, et un parking de 74 places. Son permis de construire a été signé le 17 mars dernier.

Un nouvel immeuble de 6 étages

Mais un collectif de riverains veut faire entendre sa voix ! D’une quinzaine de membres, il a déjà recueilli 200 signatures dans une pétition. Il regrette de ne pas avoir été informé, demande à ce que ce projet soit modifié, avec par exemple moins de logements au sein de cette résidence. Le collectif craint une augmentation des nuisances sonores, et des problèmes de sécurité.

La résidence n’est pas encore construite, mais Clément Leroux sait déjà à quoi s’attendre. Comme pour l’immeuble juste à côté dans lequel il habite, les véhicules des futurs locataires sortiront par l’arrière, rue Pinguet-Guindon, juste en face de l’école du Christ-Roi.

Des problèmes de sécurité pour l'école toute proche, mais aussi pour les riverains dénonce le collectif

"Ca pose un problème de sécurité, d'autant que cette rue est étroite" explique Clément Leroux. "Elle est déjà suffisamment fréquentée aux heures de pointe, aux heures d'entrée et de sortie de l'école. Les vélos viennent en contresens et c'est très dangereux".

Un problème de sécurité pour les enfants et les parents de l’école selon ce membre du collectif. Un problème aussi, pour les locataires actuels de la résidence toute proche, comme Christine Thiollet. "Il en faut des résidences pour les étudiants, mais ce projet il fait une hauteur importante, avec 160 étudiants ! Ce qui veut dire qu'il va y avoir un turn-over important. On est déjà embêtés par rapport à la sécurité. On imagine bien, quand on est jeune, qu'on fait des soirées étudiantes".

Un recours devant le tribunal administratif envisagé

"La mairie a répondu qu'on aurait accès à la cafeteria de cette résidence" poursuit-elle, "mais c'est pas du tout le sujet ! Si on nous prend pas au sérieux, on va aller au bout de notre démarche".

Ce collectif aimerait en effet que la future résidence comporte moins de logements. S’il n’est pas entendu, il déposera un recours devant le tribunal administratif.

Contactée, la mairie n’a pas donné suite pour l’instant à nos demandes d’interview.