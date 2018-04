Le lancement des "Jardins Perchés", un projet de 75 logements avec maraîchage sur le toit de l'immeuble, à Tours-Nord, est repoussé. Alors que la première pierre devait être posée le 20 avril prochain, en présence du président de la Métropole Philippe Briand, on apprend que le maraîcher (Macadam Farm) retenu pour gérer la ferme jette l'éponge. Il se trouve confronté à des difficultés de pilotage et de gestion. Pour autant, selon Tours-Habitat qui pilote le projet, rien n'est remis en cause et un nouveau maraîcher est actuellement recherché. Ce projet de 10 millions d'euros prévoit la construction de 75 logements du T1 au T5. Le coût au mètre carré pour cet immeuble ne varie que de quelques euros pour une opération immobilière de même importance sans jardin (2140 euros/m² avec mini-ferme et 2134 euros sans la ferme)