Tours : nouvel appel à la mobilisation des gilets jaunes samedi Place de la Liberté

Loches, France

Malgré les annonces d'Emmanuel Macron lundi soir, un nouvel appel à la mobilisation des gilets jaunes a été lancé sur les réseaux sociaux. Pour l'acte V de la mobilisation des gilets jaunes, un appel à un rassemblement est prévu ce samedi 15 décembre à 14h Place de la Liberté. On ne connait pas l'itinéraire du défilé.

En attendant, en Indre et Loire, on comptait ce mardi une vingtaine de personnes présentes aux abords du dépôt de carburants de St Pierre-des-Corps. Il n'y a pas de blocage mais un léger ralentissement des camions. Il n'y a aucune incidence sur l'approvisionnement. Par ailleurs, les services de l'Etat poursuivent la concertation avec les gilets jaunes. Mardi la troisième réunion de concertation entre l'Etat représenté par le sous-préfet de Loches et les gilets jaunes se déroulait à Château-Renault. Des gilets jaunes que le maire Michel Cosnier a été prévenir sur le rond-point qu'ils occupent depuis le 17 novembre. Ils étaient donc 11 mardi soir face à Philippe François le sous-préfet de Loches.

Parmi les personnes présentes, on trouvait majoritairement des femmes. La première à prendre la parole a été Alicia 24 ans. Elle travaille dans le service d'aide à la personne. Je gagne 400 euros par moi car je suis travailleur handicapé. Mon quotidien c'est vivre ou manger. Vivre ou payer les factures. Je fais 500 km par mois pour travailler. C'est la survie.

Au cours de la réunion, Willy, aide-soignant qui est en attente de mutation, a expliqué aussi son quotidien. Il a quitté la région parisienne pour s'occuper de son père malade. Je suis en intérim. La fin du mois c'est le 10 parce que j'ai moins de missions car il y a moins de budget. On veut plus ouvrir la boite aux lettres. Les factures s'accumulent. Globalement, tous sont déterminés. Une des femmes revendique d'être une gauloise réfractaire. Eric, lui, est un retraité qui ne revendique rien pour lui, si ce n'est l'écoute. Ils ont été à l'écoute, c'est important. Mais je n'enlève pas mon gilet jaune. Je dors avec. C'est un pyjama Madame.