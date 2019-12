Tours : De nombreuses professions vont à nouveau manifester contre la réforme des retraites mardi 17 décembre

Tours, France

Nouvelle journée de manifestation dans les rues de Tours mardi 17 décembre. Le mouvement de grève interprofessionnelle contre le projet de réforme des retraites continue. Ils étaient plus de 10.000 dans la manifestation le mardi 5 décembre et plus de 5.000 mardi 10 décembre.

Un rassemblement aura lieu à partir de 10 heures place de la Liberté à Tours. Les manifestants passeront par l'avenue Grammont, la place Jean Jaurès puis ils emprunteront la rue Nationale, la rue des Tanneurs puis la place des Halles, le boulevard Béranger et finiront place Jean Jaurès.

La circulation sera compliquée dans ces zones pendant plusieurs heures.

Dans le cortège, des cheminots, des enseignants, des agents territoriaux, des pompiers, des avocats et de nombreuses autres professions.

Les personnels hospitaliers présents

Les personnels hospitaliers seront également mobilisés. Les syndicats Force Ouvrière, CGT, CFDT et Sud seront présents ainsi que le collectif des usagers, Santé 37, et le syndicat des internes en médecine.

Les professionnels de santé se rassembleront dès 9 heures devant l’Agence Régionale de Santé (ARS) à l'appel de l’ensemble des syndicat en santé.

Journée "justice morte"

L'ordre des avocats du barreau de Tours appelle également à faire une journée "justice morte". Leur activité sera donc suspendue avec "l'absence de toute désignation ou commission d'office par le bâtonnier y compris en matière pénale d'urgence" précise l'ordre des avocats.

Ils veulent exprimer leur "colère" et dénoncent "l'indifférence du gouvernement sourd à la colère exprimée par les avocats de France."