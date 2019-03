Tours : nouvelle mobilisation des riverains de la Place de la Tranchée

Tours, France

Le projet de rénovation du haut de la Tranchée au nord de Tours ne fait pas que des heureux, à commencer par les parents d'élèves de l'école Victor Hugo. Cette école doit être reconstruite (mais sans la maternelle) au niveau du parking-relais de la rue des Bordiers qui serait transformé en parking silo (à étages) de 180 places, dont une partie serait adossée à la nouvelle école. Les parents, ainsi que certains riverains, redoutent de nombreuses nuisances sonores, et redoutent une sécurité insuffisante pour les enfants. Cécile Anger est parent d'élève, elle explique qu'on a déjà une circulation relativement dense rue des Bordiers, ce qui n'est pas rassurant pour les parents. Ce serait plus simple pour les parents de ne pas séparer l'école maternelle et l'école primaire.

Une nouvelle réunion publique ce lundi au centre Léo Lagrange

Une réunion des riverains se tient ce lundi soir à 19h30 au centre Léo Lagrange. Par ailleurs, une pétition lancée par l'association les riverains de la place de la Tranchée a déjà recueillie 700 signatures. François Vergnaud est l'un des riverains mobilisés. Pour lui, on ne peut pas construire une école à côté d'un parking-silo de 180 places. Cela va nuire au bien-être des élèves. Il faut construire les 2 écoles sur le parking-relais, et déplacer le parking-silo un peu plus loin sur un autre terrain.

Dans le cadre de l'appel d'offre lancé par la ville de Tours pour la réhabilitation du site de l'ancienne mairie de Saint-Symphorien, sur lequel est également implantée l'école élémentaire Victor Hugo, c'est le groupe Icade qui a été retenu. Le promoteur immobilier a fait "la meilleure offre financière" dit la commission d'aménagement, avec un chèque net pour la ville de 6,4 millions d'euros. Le chantier de la nouvelle école doit normalement commencer en 2021 pour une rentrée scolaire prévue en septembre 2022. Parallèlement, le parking-relais sera réalisé. L'opération immobilière (logements et commerces) s'étendra elle jusqu'en 2026-2027.