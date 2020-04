Tours : Olivier Giroud apporte son soutien au projet du Tours FC de retrouver le football professionnel

"Je crois au beau projet du Tours FC, qui a un avenir certain, avec des personnes compétentes, qui mettront ces compétences au service du club". Dans cette vidéo postée sur twitter, c'est avec conviction qu'Olivier Giroud exprime son attachement au Tours FC et à son projet de remonter en Ligue 2. Et il ajoute "ce sera long mais il y a des personnes motivées et déterminées pour ce club".

Le 16 avril, le Tours FC a appris qu'il accédait en National 2 grâce à l'arrêt définitif des championnats amateurs pour cause de coronavirus, Tours étant premier de son groupe de National 3. Jean-Marc Ettori, le président du TFC, avait annoncé à France Bleu Touraine son intention de bâtir un nouveau projet pour remonter le plus rapidement possible en Ligue 2.

Le président n'a encore rien dévoilé de concret sur ce projet mais il peut donc compter sur Olivier Giroud, l'ancien attaquant du Tours FC de 2008 à 2010 (69 matches et 38 buts), champion du monde en titre avec l'équipe de France. Un soutien de principe pour l'instant qui donne certainement du baume au cœur des supporters tourangeaux qui ont encore bien du mal à digérer la rétrogradation du TFC dans le monde du football amateur.