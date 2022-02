Tours : panne de gaz dans 800 foyers du quartier Giraudeau

Suite à un incident sur le réseau GRDF, 800 foyers du quartier Giraudeau à Tours n'ont plus de gaz depuis 10h30 ce matin. Le gaz devrait être rétabli ce jeudi soir ou au plus tard vendredi midi. Des techniciens et pompiers sont actuellement sur place.