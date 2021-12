Tours : partage et solidarité au Noël pour tous

Une soupe maison, des petits fours, des pâtisseries et de la musique dans ce lieu historique illuminé. Noël pour tous, a été, le temps d'une soirée, un moment pour oublier ses soucis, partager, être entouré, "chercher Noël, un peu de réconfort, de la convivialité, des gens et de la discussion" pour certains.

Stéphane était aussi venu chercher un peu de chaleur, à défaut de pouvoir passer Noël en famille cette année : "la famille est loin et cette année on n'a pas pu se retrouver. Et moi, pour me déplacer, c'est difficile : je n'ai pas de quoi mettre de l'essence dans ma voiture ni me payer un billet de train".

Une cinquantaine de bénévoles, comme Thomas (droite), Thomas et Geoffrey, étaient présents pour le Noël pour tous à Tours. © Radio France - Mathilde Errard

Plusieurs associations se mobilisent chaque année pour l'organisation : le Diocèse de tours, la Croix rouge, la Banque alimentaire, le café associatif La Barque et le Secours catholique. Cette soirée était ouverte à tous, mais en particulier aux personnes isolées, en difficulté et celles qui souhaitent passer un Noël convivial, solidaire et gourmand.

Les produits ont été donnés par des particuliers et par la Banque alimentaire. Une cinquantaine de bénévoles ont donné de leurs temps ce vendredi 24 décembre.